Am Samstag, 28. Dezember, gastiert das Potsdamer Theater Poetenpack um 19.30 Uhr mit einer Bühnenfassung des Kult-Sketchs „Dinner for One – wie alles begann“ in der Aula am Berliner Ring in Monheim.

Niemand durfte so oft seinen 90. Geburtstag feiern wie Miss Sophie, dabei immer an ihrer Seite ist James, der Butler. Die Theaterinszenierung zeigt den Kult-Sketch beinahe wie man ihn kennt und liebt, jedoch auch mit einer kleinen Fortsetzung des neurotischen Ringkampfs der Schauspieler:

Das alljährliche Geburtstagsdinner für die hochbetagte Miss Sophie steht an, und der angesehene Regisseur Schlenk sucht händeringend passende Darstellende für die Rollen der Miss Sophie und des Butlers James. Eine Menge Schauspieler haben bereits vorgespielt, die richtigen waren noch nicht dabei. Zum Vorsprechen kommen Elvira und Klaus, ein seit Jahrzehnten gemeinsam durch die Lande tingelndes Komiker-Duo, das sich auf der Bühne eine aberwitzige Profilierungsschlacht liefert. Da die Premiere immer näher rückt, bleibt dem Regisseur keine Wahl: Er muss die beiden nehmen, komme was da wolle.

Kartenvorverkauf

Tickets gibt es ab 14 Euro im Vorverkauf in der Geschäftsstelle der Monheimer Kulturwerke, Rathausplatz 20, Telefon (02173) 276444.