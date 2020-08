Nach monatelanger Zwangspause freut sich das Team der Monheimer Kunstschule, nun endlich wieder kleine und große Künstler in den Räumen am Berliner Ring begrüßen zu dürfen.

Start des Herbst-Winter-Halbjahresprogramms ist am Montag, 24. August - und es bietet erneut klassische und moderne Angebote für alle Altersgruppen. "Gerade in Zeiten, in denen der Alltag oftmals ein anderer ist, in denen man mehr denn je flexibel reagieren muss, ist es besonders wichtig, auch mal eigenen Hobbys nachzugehen und eigene Interessen leben zu können", betont Katharina Braun, Leiterin der Kunstschule. "Wir freuen uns sehr, dass wir dafür viele neue und bereits sehr gut bekannte Kunstschaffende für unser aktuelles Programm gewinnen konnten, das einmal mehr die gesamte Vielfalt unserer Einrichtung präsentiert."

Hygieneregeln

Der Unterricht wird im kommenden Halbjahr allerdings in etwas veränderter Form stattfinden. Die aktuelle Situation sieht vor, dass das Gebäude der Kunst- und Musikschule zurzeit nur von Kurs- und Workshop-Teilnehmenden, und beispielsweise nicht zur Anmeldung oder einfach mal zum Reinschnuppern, genutzt werden kann. Im Gebäude gelten Hygieneregeln wie das Tragen eines Mundschutzes auf den Fluren sowie Abstandsregeln im Unterricht. "Auch die Anzahl der Teilnehmenden mussten wir leider Corona-bedingt reduzieren", bedauert Katharina Braun. "Das ist gerade für die sehr beliebten Eltern-Kind-Angebote natürlich schade, aber auch bei uns hat die Gesundheit selbstverständlich allererste Priorität."

Anmeldungen

Das komplette Programmheft gibt es zum Download auf der städtischen Internetseite www.monheim.de/kunstschule. Anmelden kann man sich ausschließlich telefonisch, unter (02173) 9514160, per E-Mail an kunstschule@monheim.de sowie über das Online-Anmeldeformular.