Anlässlich des fünften Todestages von David Bowie erinnert Radio Rakete-Moderator Andreas Huber alias "Hubi 40" am Montag, 11. Januar, ab 20.15 Uhr online auf www.sojus.de/radio an einen der einflussreichsten und erfolgreichsten Pop-Künstler aller Zeiten. Gesendet wird live aus dem "Goldenen Hans" in Monheim. Das Motto: "David Bowie – Der Mann, der vom Himmel fiel".

In seiner über 50 Jahre währenden Karriere erlangte der als David Robert Jones in London geborene Musiker, Sänger, Produzent und Schauspieler sagenhaften Weltruhm. David Bowie war „Ziggy Stardust“ und „Thin White Duke“, er mimte Andy Warhol („Basquiat“), Pontius Pilatus („Die letzte Versuchung Christi“) und war Thomas Jerome Newton („Der Mann, der vom Himmel fiel“).

Um dem Mann, den Musiker-Kollege Iggy Pop als das „Licht seines Lebens“ bezeichnete, und den Massive Attack respektvoll einen „Helden und Gentleman“ nannten, gerecht zu werden, hat "Hubi 40" mit dem ebenfalls in London gebürtigen Peter Vikanis einen kompetenten Zeitzeugen in den „Goldenen Hans" geladen.

Lieblings-Top 5

Die wöchentliche „Lieblings-Top 5“ setzt sich aus Songs zusammen, die David Bowie entweder für andere Künstlerinnenund Künstler produziert hat und Hits, auf denen er mitgesungen hat.