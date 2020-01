Die Bläserklassen und Blasorchester der Peter-Ustinov-Gesamtschule und der städtischen Musikschule geben am Mittwoch, 22. Januar, ein gemeinsames Konzert in der Mensa der an der Falkenstraße. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt frei. Das Konzert bietet gleichzeitig die Möglichkeit für Viertklässler, sich von der Qualität und Spielfreude der Bläserklassen der Gesamtschule zu überzeugen.