Am Montag, 1. Februar, ab 20.15 Uhr, präsentiert Radio Rakete online auf www.sojus.de/radio die "Goldenen Jahre des Reggae", live aus dem "Goldenen Hans" am Ernst-Reuter-Platz in Monheim.

Weil es 1976 im Vereinigten Königreich noch keine Punkplatten gab, spielten die DJs – allen voran der legendäre Don Letts – in den einschlägigen Clubs (Roxy, 100 Club, the Vortex) der jungen wiewohl wilden Szene vor allem Roots Reggae, um die Gäste bei Laune und an der Theke zu halten, weiß Radiomoderator Hubi 40. Die jamaikanischen Tunes galten – ebenso wie Punkrock – als Musik, die sich gegen das Establishment richtete. Und es gab jede Woche reichlich Nachschub aus Kingston & Co., denn auch die indisch-karibische Gemeinde in der britischen Popkapitale an der Themse verzerrte sich nach dem basstastischen Sound aus der Heimat.

Retrospektive

Vor ein paar Tagen ist die fabelhafte Clive Hunt-Retrospektive „Bad Bad Bad“ (North Parade/Groove Attack) erschienen. Hunt, der als Musiker, Toningenieur und Produzent seit über 50 Jahren im Reggae Business nicht nur dabei, sondern mittendrin ist, präsentiert auf selbigen ausgewählte Klassiker seines phänomenalen Repertoires. Und zwar explizit aus den Jahren 1973 bis 1976, die der ehemalige The Clash-Sänger Joe Strummer im persönlichen Gespräch mit Radio Rakete-Moderator Andreas Huber einst als „die goldenen Jahre des Reggae!“ bezeichnete. Zu den von Clive Hunt gefutureten Artists gehören im „Bad Bad Bad“-Kontext unter anderem Junior Murvin, Dennis Brown, I-Roy, Sylford Walker, Pablo Moses und die Abyssinians. Als Studiogast begrüßt Hubi 40 im „Hans“ zum wiederholten Mal die Summerjam-Pressechefin Jutta Hackland, die nicht nur etwas zu Punk und Reggae zu sagen hat, sondern auch zur „Spenden-Rakete“-Thematik einen großartigen Beitrag leistet.

Lieblings-Top Five

Die wöchentliche „Lieblings-Top Five“ setzt sich dem Anlass angemessen aus reggaefizierten Punk- und New Wave-Klassikern zusammen (unter anderem von Angelic Upstarts, The Clash, The Ruts, X-O-Dus). Weitere Informationen finden Interessierte unter www.sojus.de/radio.