Am Samstag, 25. Januar, präsentiert Tom Astor um 20 Uhr seine neue CD „Lieder für Generationen" auf der Bühne der Aula am Berliner Ring in Monheim.

Mit diesem Album begibt sich der Countrymusiker auf (s)eine musikalische Zeitreise und zeigt erneut, wie vielfältig das Leben sein kann mit all seinen Ecken und Kanten. Tom Astor gilt seit spätestens 1995 als Deutschlands erster Countrymusik-Superstar. Er sorgte dafür, dass sich der Geist von Nashville in der deutschen Musikszene breit machte.

Tom Astor sang mit Größen der Country-Szene wie Willie Nelson, Waylon Jennings oder Johnny Cash. Und als erster deutscher Musiker wurde ihm die Ehre zuteil in der legendären Grand Opry in Nashville auftreten zu dürfen, was eigentlich nur den größten Stars des Country vorbehalten bleibt.

Konzertkarten gibt es für 31 Euro an der Abendkasse.