Der Monheimer Martinsmarkt muss coronabedingt ausfallen. Auf dem verkauften die Monheimer Kulturwerke an ihrem Informationsstand bislang auch ihren Adventskalender in Form des Schelmenturms. Aber auch in diesem Jahr werden die Monheimer Kulturwerke ihren Adventskalender anbieten: in neuem Design und mit neuer Befüllung - für jeden Tag eine süße Kugel.

Martin Witkowski, Intendant und Geschäftsführer der Monheimer Kulturwerke, wird die ersten 100 Exemplare des Kalenders am verkaufsoffenen Sonntag, 8. November, vorstellen.

In der Zeit von 14 bis 16 Uhr werden Martin Witkowski und sein Team mit einem Lastenrad zwischen Monheimer Tor und Kapellenstraße unterwegs sein, um den Kalender für 10 Euro an Interessierte zu verkaufen.

Ab Donnerstag, 12. November, wird der Adventskalender der Monheimer Kulturwerke auch im Kundencenter, Rathausplatz 20, erhältlich sein.

