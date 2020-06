Das Corona-Virus hält die kulturelle Kreativität des Sojus-7-Teams nicht auf. Radio Rakete geht am Montag, 15. Juni, ab 20.15 mit "Hubis‘ Punky Reggae-Party“ wieder auf Sendung. Das Motto diesmal "Into the Groove in New York".

Vor gut einem Jahr reiste Radio Rakete-Moderator Hubi 40 (alias Andreas Huber) nach New York. Immer noch nachhaltig von den Eindrücken inspiriert, präsentiert er am kommenden Montag ausschließlich Musik aus New York City: unter anderem von The Ramones, Talking Heads, Patti Smith, Blondie, Television, Beastie Boys, Run DMC, Velvet Underground, Steely Dan, Interpol, Parquet Courts, Kiss, A Tribe Called Quest, Vampire Weekend, The Pains Of Being Pure At Heart, New York Dolls, Madonna, Wu-Tang Clan, They Might Be Giants, LCD Soundsystem, Nada Surf, Lou Reed, The Drums, Public Enemy, DIIV sowie Simon & Garfunkel.

Extras

Außerdem stellt Hubi 40 ausführlich „The New Abnormal“, das neue Album der Strokes vor. Der Literatur-Tipp wird einem bekannten New Yorker-Autoren gewidmet. Die wöchentlich wechselnde „Lieblings-Top 5“ wird aus Songs bestehen, die auf New York verweisen, nicht unbedingt aber von Big Apple-Künstlern eingespielt worden sind. Und es gibt Tipps zu Filmen, die in New York spielen.

Summerjam

Übrigens: Am Samstag, 4. Juli, gibt es ab 15.30 Uhr das zweite Summerjam-Special auf Radio Rakete.

Alle Sounds und weitere Infos auf www.sojus.de/radio.