Unter dem Motto „Schicksal trifft Melancholie“ findet das nächste Konzert in der Reihe „Klangwellen 714“ des Marienkapellenvereins Monheim am Rhein e.V. am Sonntag, dem 3. Oktober 2021, um 16 Uhr, aufgrund der weiter fortbestehenden Schließung der Marienkapelle

erneut im Saal der Monheimer VHS, Tempelhofer Str. 15, statt.

Das Klavierduo Xin Wang und Florian Koltun spielt u.a. vierhändige Werke von Beethoven und Schubert. Das internationale Künstlerehepaar – sie stammt aus China, er aus Aachen – wohnt in Monschau und konzertiert regelmäßig im In- und Ausland.

Die Konzertreihe steht unter der Schirmherrschaft von Dr. Ulla Hahn und Dr. Klaus von Dohnanyi. Die künstlerische Leitung hat Oliver Drechsel.

Der Eintritt ist wie immer frei, jedoch nur mit 3G-Nachweis und Maske möglich. Am Ende werden Spenden zur Sanierung der Marienkapelle erbeten.

Aufgrund begrenzter Platzanzahl empfiehlt sich eine Platzreservierung per Mail an: marienkapelle@gmx.de.