Am Samstag, 8. Februar, 20 Uhr, kommen Fans der britischen Band Coldplay auf ihre Kosten: Die Cover-Band Goldplay kommt um 20 Uhr mit ihrer Tribute-Show „Honouring the music of Coldplay“ in die Aula am Berliner Ring in Monheim.

Die Formation bringt die außergewöhnliche Erfolgsgeschichte der weltweit erfolgreichen Band originalgetreu auf die Bühne. Die vier aus Thüringen stammenden Musiker vereinen Emotionen, Musikalität und Leidenschaft in ihrer Interpretation der Coldplay-Songs und kreieren so ein besonderes Konzerterlebnis. Hits wie „Clocks“, „In my place“, „Speed of sound“, „Yellow“, „Paradise“ und „Viva la Vida“, mit denen Coldplay die Charts stürmten, werden bei dem Tribute-Konzert der Monheimer Kulturwerke nicht fehlen.

Das Original, die Band Coldplay, zählt mit weltweit 80 Millionen verkauften Tonträgern, sieben Grammies und neun Brit Awards zu den größten Popbands dieses Jahrhunderts. Dem charismatischen Frontmann Chris Martin und seiner Band gelang bereits mit dem ersten Album der große internationale Durchbruch. Coldplay füllen seitdem die größten Konzerthallen und Stadien weltweit. Konzertgäste dürfen sich auf einen Abend nah an der Originalband einstellen.

Tickets für die Tribute-Show gibt es im Vorverkauf ab 15 Euro im Kundencenter der Monheimer Kulturwerke, Rathausplatz 20, Telefon (02173) 276444, oder online auf www.monheimer-kulturwerke.de.