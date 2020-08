Von Donnerstag, 13. August, bis Sonntag, 16. August, lädt das Sojus 7 zur Musikreihe „Nichtival“ auf der Freilichtbühne an der Kapellenstraße.

Ursprünglich sollte im Sommer zum dritten Mal das Festival „Draußen Tanzen“ an der Freilichtbühne stattfinden. „Als wir meine Veranstaltung absagen mussten, war ich furchtbar enttäuscht“, erinnert sich Organisator Adrian Breuer. „Jetzt haben wir gemeinsam dieses tolle Format auf die Beine gestellt und ich freu mich riesig darauf, das Ganze mitzugestalten – und auch wieder mit meiner Band Backseat Alley aufzutreten.“

Auf der Bühne stehen Einzelmusiker, Bands wie The O'Reillys and the Paddyhats, Flaschenkindaer, Lendgold, Giirl, Silentbass und am 14. und 15. August auch die Bands Randale und Heavysaurus für Kinder: Randale wollen mit pfiffigen Texten und geradlinig gespielten Songs Rockmusik für die ganze Familie machen – und für Leute, die gar keine Kinder haben. Von Rock über Punk und Metal bis hin zu Reggae, Ska, Folk und Pop ist für kleine und große Zuhörerinnen und Zuhörer was dabei. Die augenzwinkernden Texte dazu handeln unter anderem von Fahrradhelmen, Zähneputzen, Bewegung und Ernährung.

Die Dino-Metal-Band Heavysaurus spielt Kinder-Rock mit musikalischen Anleihen aus Hard Rock und Heavy Metal – verpackt in eine spektakuläre Bühnenshow mit Dinosaurierkostümen. Dabei bringen Heavysaurus die kleinen Rockerinnen und Rocker mit kindgerechten Texten immer wieder zum Singen, Tanzen und Headbangen. Sie sind nicht nur stark, wild und cool, sondern auch sehr lustig.

Informationen zu allen Veranstaltungen der Musikreihe und Tickets gibt es unter www.sojus.de/tickets.