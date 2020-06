Trotz aller Wirdrigkeiten in Zeiten von Corona haben 68 Schülerinnen und Schüler der Monheimer Peter-Ustinov Gesamtschule ihr Abitur in der Tasche:

Lena Abschlag, Cem Akyildiz, Ajshe Atula, Imke Maren Bätjer, Daniel Bauer, Alexander-Daniel Bietz, Jana Bohnau, Laura Brockamp, Moritz Caninenberg, Marie Cawello, Mete Ceker, Souden Chalil, Robert Czarnota, Inga Dombrowski, Khadija El Baghiossi, Anas El Morabiti, Leah Marie Emunds, Johanna Fähling, Jan Gerhardt, Leon Graap, Marvin Graap, Monique Hoffmann, Sarah Hölsken, Sina Waris Hülk, Florian Hußock, Ilias Iltsidis, Luca-Giuliano Jauß, Amelie Jorns, Fabian Kaindl, David Kalender, Tanja Maria Kolb, Henry Victor Krupka, Henry Leyhausen, Lea Sophie Lücke, Jonas Luda, Büsra Lüke, Jean-Paul Mergardt, Nils-Maximilian Nagels, Mara Oehmen, Kyle Oerding, Niklas Benedikt Olbrich, Joline Orth, Clara Juliane Reichard, Marco Reimann, Dean Richarz, Franziska Röhrig, Louisa Roos, Lea Schmidt, Tristan Schmidt, Jasmin Scholz, Lilli Schreiber, Sarah Senß, Maja Sercer, Sarah-Louise Small, Marie Sroka, Sabine Stanze, Laura Thalmann, Kim Maja Thelen, Oliver Trappe, Necip Tuncer, Berfin Turhan, Serhat Ulas, Jason-Alexander Vogel, Luca Wegener, Nele Wodarz, Lisa Marie Wörtler und Luisa Wüster.

Notendurchschnitt

Sieben Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahr einen Abiturnotendurchschnitt mit einer eins vor dem Komma. "Hierbei wurden Durchschnitte von 1,9 bis 1,3 erreicht. Besonders freuen wir uns über einen Notendurchschnitt von 1,0", erklärt Schulleiter Ralf Sänger. Gemeinsam mit Oberstufenleiter Horst Stolzenburg und den Jahrgangsstufenleitern Magdalena Vogt und Henrik Friederici überreichte er am Donnerstagnachmittag gruppenweise die Zeugnisse.

Statt offizieller Entlassungsfeier und Abiball gab es einen kleinen Sektempfang. "Unsere Abiturienten mussten in diesem Jahr auf vieles verzichten", bedauert Ralf Sänger. "Wir gratulieren allen Schülerinnen und Schülern. Alles Gute für die Zukunft!"