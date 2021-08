Wegen der „Kultur-Regatta“ in Monheim wird die Rheinpromenade gesperrt – von Freitag, 20. August, um 18 Uhr, bis Montag, 23. August, um 4 Uhr. Davon betroffen sind auch die Buslinien SB79 und 789.

Buslinie SB79

Die Busse fahren in Richtung Monheim ab der Haltestelle „Kirchstraße“ eine Umleitung und enden an einer Ersatzhaltestelle vor dem Kreisverkehr Kapellenstraße. Von hier aus fahren die Busse wieder zurück nach Langenfeld. Die Haltestelle „Steinstraße“ wird an die Haltestelle

„Kirchstraße“ verlegt. Die Haltestellen „Comfort Hotel/Deusserhaus“ und „Rheinpark“ werden an eine Ersatzhaltestelle vor dem Kreisverkehr Kapellenstraße verlegt.

Buslinie 789

Die Busse fahren zwischen den Haltestellen „Steinstraße“ und „Am Kielsgraben“ eine Umleitung. Die Haltestelle „Comfort Hotel/Deusser Haus“ wird auf die Niederstraße in Höhe der Hausnummer 10 verlegt. Die Haltestelle „Rheinpark“ wird an die Haltestelle „Am Kielsgraben“ verlegt.

Information

Durchsagen in den Bussen informieren die Fahrgäste über die Änderungen. Durch die Umleitungen kann es zu Wartezeiten und Verzögerungen kommen. Die Rheinbahn bittet um Verständnis.