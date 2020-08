Quer durch die Urdenbacher Kämpe, am Aalschokker entlang, über den Rheindeich Richtung Hitdorf und am Monbag-See vorbei in den Knipprather Wald – die Stadt-Land-Fluss-Route führt einmal um das Stadtgebiet herum.

Auf 22 Kilometern können Einheimische und Gäste die Naturlandschaften in Monheim und Baumberg erkunden. Die ersten Schilder hängen bereits, in den kommenden Wochen kommen weitere hinzu.

Tour kann in kürzere Schleifen

aufgeteilt werden

„Egal ob zu Fuß oder auf dem Rad – umrunden Sie Monheim und fahren Sie entlang des Rheins und durch den Wald hinein in eine einmalige Auenlandschaft“, lädt die städtische Radverkehrsbeauftragte Stephanie Augustyniok ein. Unterwegs kommen Fußgänger und Radfahrer an vielen lokalen Sehenswürdigkeiten, wie Haus Bürgel, Marienkapelle und Marienburg, vorbei. Der gesamte Rundweg hat eine Länge von 22 Kilometern. Für kürzere Ausflüge lässt sich die Tour auf die zehn Kilometer lange Nordschleife oder die 15 Kilometer lange Südschleife aufteilen.

Die ersten Schilder wurden nun zwischen der Bleer Straße und der Opladener Straße aufgehängt. Die Route lässt sich aber auch ohne Schilder nutzen: Die ganze Strecke steht im touristischen Stadtplan unter www.monheim-entdecken.de zur Verfügung. Auch Koordinaten als GPX-Datei oder KML-Datei gibt es hier zum Herunterladen.