Hach das ist doch wirklich mal ein herrliches Winterwetter. Kalt, wunderbare frische Luft und gefrorene Eiskristalle auf den Gräsern. Beim morgendlichen Gassi gehen konnte ich all das aus vollen Zügen genießen. Selbst der Hund genießt diese wohltuenden Spaziergänge. Das war ja deutlich unentspannter wie auch in meinem Beitrag "Tierische Verzweiflung am Rheinufer" zu lesen ist.

Meine Empfehlung: Wer die Zeit und die Gesundheit dafür hat, genießt dieses schöne Winterwetter und sammelt dadurch wieder Kraft für den oft anstrengenden Alltag. Alles Gute für jeden der das liest.