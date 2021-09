Christian Steinacker, SPD Bundestagskandidat, hat seine erste Schicht bei der in Monheim ansässigen Metzgerei Jacobi erfolgreich beendet.

Fleischermeisterin und Inhaberin Susanne Jacobi vertraute die Betreuung des Kandidaten während seines Praktikumstages ihrem Fleischer

Enrico Langer an. Dieser führte Steinacker in alle Arbeitsbereiche bei der Fleischverarbeitung und Wurstherstellung ein.

In herzlicher Atmosphäre durfte Steinacker unter kundiger Aufsicht Leberwurst mit Cranberries und Honig und Mettwürstchen herstellen.

Angesprochen auf die speziellen Gewürze antwortete Langer „wir fühlen uns der französischen Kulinarik sehr verbunden“. Daher stellt die Metzgerei Jacobi

alle Wurstwaren selber her. Auch das qualitativ hochwertige Fleisch des Schwäbisch Hällischen Landschweins oder des Boeuf de Hohenlohe und das Geflügel aus Frankreich werden im Hause zerlegt.

Zudem wird noch Catering und ein Mittagstisch angeboten, der auf Wunsch mit der Ape ausgeliefert wird.

„Wir müssen Besonderes bieten, um gegen die Discounter bestehen zu können“ betont Jacobi. Das größte Problem aber sei, wie allgemein im Handwerk, der Fachkräftemangel erfuhr Steinacker.

Zum Schluss arbeitete er im Servicebereich. Er verkaufte Wurst, Käse und Waren aus der Warmhaltetheke. „Ich habe viel kennen gelernt und einen ersten Eindruck gewonnen, wie kreativ aber auch

anstrengend diese Arbeit ist“ sagt er. „Dank der freundlichen Aufnahme und den interessanten Erklärungen ging der Tag schnell vorbei“.

Die nächste Schicht findet im Seniorenzentrum Pro Talis in Langenfeld statt.