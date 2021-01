Zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus hängen die Flaggen vor dem Monheimer Rathaus am Mittwoch, 27. Januar, auf Halbmast.

Seit 1996 wird im Januar bundesweit an alle Opfer des totalitären Regimes während der Zeit der NS-Zeit gedacht. Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee die Vernichtungslager in Auschwitz. Auch von den Vereinten Nationen wurde der Tag im Jahr 2005 zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust erklärt.