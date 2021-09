Dieses Mal ging Christian Steinacker, Bundestagskandidat der SPD, zu den Schaustellern. Die Familie Bauer arbeitet mit eigenen Fahrgeschäften und Volltheken in der 5. Generation

in dieser Branche. „In diesem Bereich findet man nur Familienbetriebe“ bestätigte Nicole Bauer, die mit ihrem Miniscooter heute besucht wurde. Steinacker stellte fest, dass diese, auch

körperliche Arbeit, von Vielen unterschätzt wird. Ebenso, wie viel Aufwand der Auf- und Abbau bedeutet. Die Kosten sind erheblich durch die Wartung der Fahrzeuge,

Besuche von Ordnungs-, Gesundheitsamt und TÜV und die neuen Corona-Regeln. Auch die Reisetätigkeit führt zu ganz anderen Tagesabläufen. Zuverlässige Mitarbeiter werden immer gesucht und es ist allgemein schwierig Saisonkräfte zu bekommen. „Es kommt schon zu 14 – 18 Stundentagen“ so Bauer. Corona führte zu erheblichen geschäftlichen Einbußen. „Die erste Hilfe wurde leider ohne

den Eigenbedarf gerechnet“ bedauerte Bauer. Ihre Eltern (beide 67) wollten sich ins Privatleben zurück ziehen, mussten aber dadurch ihre, für das Alter angesparten, Rücklagen angreifen.

„Wir helfen uns eigentlich immer lieber selber“ sagt Bauer. Bei Corona war sie jedoch froh über jede Unterstützung. „Wir sind und bleiben mit Leidenschaft dabei“ lächelte sie.

„Gerade die Freude der Kinder und Eltern ist unbezahlbar“. Steinacker gewann an diesem Tag ganz neue Eindrücke über eine ihm bisher unbekannte Welt und war froh, Bauer und ihre Mannschaft besuchen zu dürfen.

Die nächste Schicht wird in einer KfZ-Werkstatt stattfinden.