Apotheken

Mittwoch, 25. März

Apotheke Monheim

Friedrichstraße 20

40789 Monheim

Telefon (02173) 1092782

Donnerstag, 26. März

Bismarck-Apotheke

Warrington Platz 18

40721 Hilden

Telefon (02103) 246815

Freitag, 27. März

Aesculap-Apotheke

Ernst-Reuter-Platz 6

40789 Monheim

Telefon (02173) 55866

Samstag, 28. März

Reusrather-Apotheke

Opladener Straße 141

40764 Langenfeld

Telefon (02173) 17733

Unter 0800 0022833 (Festnetz) oder 22833 (Handy) oder unter www.aknr.de/ können sich Patienten über die nächstgelegene dienstbereite Apotheke informieren.

Ärzte

Ärztlicher Bereitschaftsdienst Telefon 116 117

Notfallpraxis Langenfeld

Samstag und Sonntag ab 8 Uhr, Mittwoch und Freitag ab 16 Uhr, sonst von 19 Uhr bis 22 Uhr am St. Martinus-Krankenhaus, Klosterstraße 32, Langenfeld, Telefon (02173) 909999. Außerhalb der Zeiten bitte vorher anrufen.



Kinderärztlicher Notfalldienst

Samstag, Sonntag und Feiertag 9 bis 13 Uhr und 16 bis 19 Uhr, Mittwoch und Freitag 16 bis 19 Uhr in der Kinder-Notdienstpraxis Medi Lev, Am Gesundheitspark 4, Leverkusen.

Augenärztlicher Notdienst

Montag, Dienstag, Donnerstag 19 bis 21 Uhr, Mittwoch und Freitag 16 bis 21 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag 9 bis 13 Uhr und 16 bis 21 Uhr (nach 21 Uhr Versorgung durch Augenklinik), Universitätsklinikum Düsseldorf, Moorenstraße 5.

Giftnotruf

Universitätsklinik Bonn

Telefon (0228) 19240