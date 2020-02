Apotheken

Samstag, 22. Februar

Linden-Apotheke

Zum Stadtbad 31

40764 Langenfeld

Telefon (02173) 75222

Sonntag, 23. Februar

Apotheke Monheim

Friedrichstraße 20

40789 Monheim

Telefon (02173) 1092782

Montag, 24. Februar

Apotheke in der Stadtpassage

Hauptstraße 116

40764 Langenfeld

Telefon (02173) 76626

Dienstag, 25. Februar

Gänseliesel Apotheke

Krischer Straße 4

40789 Monheim am Rhein

Telefon (02173) 2044431

Mittwoch, 26. Februar

Löwen Apotheke

Solinger Straße 201

40764 Langenfeld

Telefon (02173) 21269

Unter 0800 0022833 (Festnetz) oder 22833 (Handy) oder im Internet unter www.aknr.de/ können sich Patienten über die nächstgelegene dienstbereite Apotheke informieren.

Ärzte

Ärztlicher Bereitschaftsdienst Telefon 116 117

Notfallpraxis Langenfeld

Samstag und Sonntag ab 8 Uhr, Mittwoch und Freitag ab 16 Uhr, sonst von 19 Uhr bis 22 Uhr am St. Martinus-Krankenhaus, Klosterstraße 32, Langenfeld, Telefon (02173) 909999. Außerhalb der Zeiten bitte vorher anrufen.



Kinderärztlicher Notfalldienst

Samstag, Sonntag und Feiertag 9 bis 13 Uhr und 16 bis 19 Uhr, Mittwoch und Freitag 16 bis 19 Uhr in der Kinder-Notdienstpraxis Medi Lev, Am Gesundheitspark 4, Leverkusen.

Augenärztlicher Notdienst

Montag, Dienstag, Donnerstag 19 bis 21 Uhr, Mittwoch und Freitag 16 bis 21 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag 9 bis 13 Uhr und 16 bis 21 Uhr (nach 21 Uhr Versorgung durch Augenklinik), Universitätsklinikum Düsseldorf, Moorenstraße 5.

Giftnotruf

Universitätsklinik Bonn

Telefon (0228) 19240