Der Verein BOBplus reagiert auf die aktuelle Corona-Situation und verlegt die gemeinsame Berufsorientierungsbörse (BOB) der Städte Langenfeld und Monheim von der Langenfelder Stadthalle in die virtuelle Welt.

Am 18. und 19. November, jeweils in der Zeit von 10 bis 15 Uhr, können sich Schüler online an den Ausstellungsständen von Unternehmen, Handwerksbetrieben, Institutionen und Hochschulen einen Einblick in die Vielfalt der Berufs- und Studienmöglichkeiten verschaffen. Ergänzt wird das Angebot mit Expertenvorträge. Ausstellende können direkten Kontakt zu Schülern aufnehmen, und auch Bewerbungen sind möglich. Angedacht ist auch, die Ausstellungsstände der Plattform ganzjährig zugänglich zu machen und die Messe im Frühjahr 2021 zu wiederholen.

Weitere Infos online auf https://bobplus.de/bob-2020/.