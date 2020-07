An der Kreuzung von Daimlerstraße und Rheinparkallee in Monheim soll ein Parkhaus entstehen, das unter anderem den Besuchern der zukünftigen Kulturraffinerie K 714 zur Verfügung steht. Um den entstehenden Verkehr sicher und ohne Staus abwickeln zu können, wird jetzt die Daimlerstraße ausgebaut und ab Dienstag, 7. Juli, gesperrt.

Die Arbeiten beginnen an der Einmündung zur Niederstraße und wandern dann über die Hans-Georg-Schukat-Straße bis zur Straße Am Kielsgraben. Im Vorfeld der Straßenbauarbeiten wird der überlastete Kanal ausgewechselt. Dann wird die Daimlerstraße um einen Fahrstreifen ergänzt und an der Kreuzung mit der Rheinparkallee eine Ampel eingerichtet. Im Anschluss wird an der Niederstraße ein Kreisverkehr gebaut.

Anlieger und Umleitung

Die Daimlerstraße wird für die Arbeiten komplett gesperrt, Anlieger können ihre Grundstücke jedoch jederzeit erreichen. Fußgänger können an der Baustelle vorbei laufen, für Fahrrad- und Autofahrer führt die Umleitung über die Niederstraße, die Baumberger Chaussee und die Straße Am Kielsgraben. Die Edisonstraße ist über die Siemensstraße und Böttgerstraße erreichbar, die Rheinparkallee kann von Norden über eine provisorische Zufahrt über die Daimlerstraße erreicht werden.

Die Linien SB78, SB79, 777, 789 und NE13 der Bahnen der Stadt Monheim werden umgeleitet. Details stehen auf der Internetseite www.bahnen-monheim.de.

Die neue Daimlerstraße soll voraussichtlich im Juni 2021 freigegeben werden.