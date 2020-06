Die Volkshochschule Monheim (VHS) hat ihr Programmheft für das zweite Halbjahr 2020 fertiggestellt. Es liegt ab sofort an zahlreichen Stellen im Stadtgebiet aus.

Wieder bietet die VHS ein vielseitiges Weiterbildungsangebot an: von Fremdsprachen bis Gesundheitskursen, von beruflichen Qualifikationen bis Familienbildung. Dazu gibt es Exkursionen, Vorträge und Seminare mit einer breiten Palette an naturkundlichen, gesellschaftlichen und politischen Themen.

"Wir haben in den vergangenen Monaten so geplant, als wenn nichts wäre", erklärt der stellvertretende VHS-Leiter Dr. Johannes Lill mit Blick auf Corona. Denn die Hoffnung blieb, dass ein normaler Betrieb in der zweiten Jahreshälfte wieder möglich sein würde. Danach sieht es nun auch tatsächlich aus. Und so werden die Kurse nach den Sommerferien ab dem 17. August sukzessive starten.

Auch online ist das Programm verfügbar. Alle Kurse können auf der Homepage der VHS unter www.vhs.monheim.de eingesehen und gebucht werden. Und wer das Programmheft "virtuell" durchblättern möchte, kann es auf der VHS-Homepage als PDF-Datei herunterladen.