Ende November starteten wir im Monheimer Wochen Anzeiger, zum Abschluss unserer verlagsweiten Pflege-Serie, einen Aufruf an unsere Leser und suchten einen Kranken- oder Altenpfleger, der besonders engagiert ist. Nicola Flücken aus Monheim haben wir aus vielen Einsendungen ausgesucht.

Wochen Anzeiger: Wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen?

Nicola Flücken: Per Zufall! Durch eine Bekannte, die Pflegedienstleiterin bei einem ambulanten Pflegedienst war. Dort habe ich hospitiert und dann ein Jahr lang als Pflegeassistentin gearbeitet. Nach einem Jahr habe ich dann mit der Ausbildung angefangen. Alle sagten zu mir: „Du bist genau die Richtige für diesen Beruf.“.

Wochen Anzeiger: War es Ihr Traumberuf?

Nicola Flücken: Am Anfang nicht, aber es hat sich entwickelt und heute macht mir der Beruf großen Spaß.

Wochen Anzeiger: Was bereitet Ihnen in Ihrem Beruf besonders viel Freude und was nicht?

Nicola Flücken: Besonders viel bedeutet mir das positive Feedback der Bewohner in jeglicher Form: ein Lächeln, die offene Art von dementiell veränderten Bewohnern. Traurig macht mich die Einsamkeit von einigen Bewohnern und zum Teil der sehr hohe Zeitdruck während der Arbeit. Dadurch bleiben manchmal engere, persönliche Kontakte auf der Strecke.

Wochen Anzeiger: Wie könnten die Rahmenbedingungen für Ihr Berufsfeld verbessert werden?

Nicola Flücken: Der Beruf der Altenpflege sollte einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft bekommen. In den Medien sollten mehr positive Seiten der Altenpflege gezeigt werden, damit mehr junge Menschen Interesse an diesem wertvollem Beruf entwickeln.

Wochen Anzeiger: Was bedeutet es Ihnen, dass Sie als Pflegerin mit Herz vorgeschlagen wurden?

Nicola Flücken: Ich fühle mich sehr geehrt. Es hat eine große Bedeutung für mich und mit so etwas rechnet man ja nicht alle Tage.