Die ursprünglich von der katholischen Kirchengemeinde St. Gereon und Dionysius geplanten „Freiluft-Gottesdienste“, die am 24. Dezember, jeweils um 16 Uhr, an verschiedenen Standorten in Monheim und Baumberg stattfinden sollten, können leider nicht durchgeführt werden.

Zwar wurden die Vorgaben für die „Open-Air-Gottesdienste“ durch das Erzbistum Köln den Umständen der Pandemie angepasst, doch eine Rücksprache mit der Stadtverwaltung Monheim und den Verantwortlichen Leitern der geplanten Wortgottesdienste ergab, dass die Kirchengemeinde die Einhaltung einiger der vorgeschriebenen Auflagen nicht gewährleisten kann.

Kirchen geöffnet

Die beiden Kirchen in St. Gereon und in St. Dionysius sind auch über die Weihnachtstage für einen Besuch an der Krippe oder zum Gebet in der Zeit von jeweils 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Pfarrer Michael Hoßdorf und der Pfarrgemeinderatsvorsitzende, Markus Jöbstl, danken in diesem Zusammenhang allen Ehrenamtlern für ihren bisherigen Einsatz und ihr Bemühen, möglichst viele Angebote an den Feiertagen zu ermöglichen. „Ohne unsere zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer wäre es uns nicht möglich, die Öffnungen der Kirchen zu ermöglichen und die damit verbundenen Hygienevorschriften umzusetzen“, so Pfarrer Hoßdorf.

Markus Jöbstl appelliert an die Besucher der Kirchen, den jeweiligen Anweisungen der Helfer nachzukommen und gegebenen Vorschriften zu beachten: „Diese Vorgaben sind notwendig, um sich und andere vor einer Ansteckung durch Corona zu schützen."