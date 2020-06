Es war ein lang gehegter Wunsch, der auch aus den Reihen der Bürgerschaft immer wieder an die Monheimer Stadtverwaltung herangetragen wurde. Jetzt ist er Wirklichkeit geworden. Seit heute ersetzt die Gänseliesel das klassische Ampelmännchen auf Fußgänger- und Radfahrampeln. Und auch die Gans ist natürlich mit dabei.

Damit haben es die beiden beliebten Wappenfiguren über das Stadtlogo nun auch auf die Streuscheiben geschafft, die auf Monheims Ampeln Rot und Grün signalisieren. Nur diese Streuscheiben werden nun auch ausgewechselt – verbunden noch mit ein wenig LED-Leuchttechnik dahinter. An den Ampelanlagen selbst ändert sich sonst nichts.

Umfangreiche Tests



Ausgetauscht werden sie in diesen Tagen an allen Kreuzungsbereichen und Übergängen entlang der Opladener Straße. Die Kapellenstraße und Geschwister-Scholl-Straße folgen in Kürze. Vorausgegangen war nach der Entwurfsphase ein langes Genehmigungsverfahren inklusive umfangreicher Lichttests – bis zur Abnahme. Schließlich müssen auch die neuen Signale alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllen und deutlich machen, wann Gehen und wann Stehen angesagt ist – beispielsweise auch bei Menschen mit Rot-Grün-Schwäche.

„Dass wir diesen oft auch an mich als Bürgermeister persönlich herangetragenen Wunsch nun endlich erfüllen konnten, freut mich sehr“, betont Bürgermeister Daniel Zimmermann. „Schön, dass wir hier vor fünf Jahren mit dem Entwurf des neuen Stadtlogos den Grundstein für solch identitätsstiftende und moderne Interpretationen in der Darstellung und Anwendung unserer beiden Monheimer Wappenfiguren geschaffen haben.“

20200609ts_Gänselieselampel_Quer.jpg / 20200609ts_Gänselieselampel_Hoch.jpg

BU: Bürgermeister Daniel Zimmermann (l.) verfolgte gemeinsam mit Bauwesen-Bereichsleiter Andreas Apsel (r.) und dem städtischen Projektverantwortlichen Philipp Nelles den Austausch der ersten Streuscheiben im Stadtgebiet. Oben auf der Leiter packt Stefan Warncke, Servicetechniker der Firma Stührenberg, an. Foto(s): Thomas Spekowius

20200609ts_ Gänselieselampel _Grün.jpg / 20200609ts_Gänselieselampel _Rot.jpg

BU: Die meisten Streuscheiben im Stadtgebiet sind Kombischeiben, die sowohl für Radfahrende als auch für Fußgängerinnen und Fußgänger als Signal gelten. Manchmal treten Gans und Gänseliesel aber auch nur als reine Fußgängerinnen auf – also ganz ohne ihr Fahrrad.