Das Corona-Virus hat auch unsere Region erreicht: Eine Langenfelderin steht nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes Mettmann unter medizinischer Beobachtung. Zwei weitere Verdachtsfälle wurden in Erkrath und in Haan gemeldet.



Seid ihr in Sorge? Plant ihr Hamsterkäufe? Meidet ihr große Veranstaltungen? Kennt ihr jemanden, der betroffen ist?

Stichwort Datenschutz: Eine Auswahl eurer Kommentare veröffentlichen wir auch in der nächsten Ausgabe des Wochen Anzeigers in Monheim, Hilden und Langenfeld.

