Das Monheimer Mo.Ki-Café an der Heinestraße schließt urlaubsbedingt vom 31. August bis einschließlich 18. September.

Ab dem 21. September gelten wieder die gewohnten Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 14.30 bis 17 Uhr. Das Mo.Ki-Café an der Geschwister-Scholl-Straße in Baumberg bleibt wie gewohnt montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Die Cafés sind interkulturelle Treffpunkte. Monheimer und Baumberger Familien können hier, unabhängig von Nationalität und Herkunft, in einer vertrauten Atmosphäre frühstücken und sich austauschen. Auf Wunsch erhalten Eltern Informationen und weitere Unterstützungsangebote durch das Mo.Ki-Team.