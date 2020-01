Monheims Stadtrat hat grünes Licht gegebe, und die Weichen sind gestellt: Die Stadt fördert ihren jungen Erwachsenen den Erwerb von Interrail-Pässen.

Nach dem einstimmig erfolgten Beschluss, künftig allen Monheimern im Alter von 18 bis 20 Jahren das Zugticket für Europa zu finanzieren, ist nun seitens der Stadt die Registrierungsseite auf die Schiene gesetzt worden. Auf www.monheim.de/wir-fuer-europa sind alle Informationen und ein Online-Formular zu finden, über das die Tickets unkompliziert beantragt werden können. Wenn die Fördervoraussetzungen erfüllt sind, kommt der Interrail Global Pass dann direkt nach Hause in den Briefkasten.

Monheims junge Menschen im Interrail-Reisealter haben zudem auch Post von Bürgermeister Daniel Zimmermann bekommen, in der das Stadtoberhaupt sie nochmal persönlich dazu einlädt, nach Europa aufzubrechen, um konkret zu erleben, was es heißt, Europäer zu sein. "Die Europäische Union ist ein einmaliges Friedensprojekt und auch in Zukunft brauchen wir eine starke EU, um Antworten auf viele Herausforderungen unserer Zeit zu finden. Dazu braucht es überzeugte europäische Bürger", schreibt Monheims Stadtoberhaupt. "Eine Europareise soll Dich darin bestärken. Und vielleicht schaust Du ja auch in unseren europäischen Partnerstädten vorbei." Istanbul, Malbork, Bourg la Reine und Wiener Neustadt sind ganz sicher eine Reise wert - und Österreich, Frankreich, Polen und die Türkei liegen entlang spannender Routen, die es allein oder im Verbund mit Freunden zu entdecken gilt.

Mit dem Interrail Global Pass können innerhalb von zwei Monaten kostenlos bis zu 31 Staaten bereist werden. Die Stadt übernimmt die Ticketkosten von 379 Euro in voller Höhe. Der Pass ist an Bord aller teilnehmenden Zug- und Fährunternehmen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln gültig.

Erfüllt sein müssen nur drei Bedingungen. Erstens: Die Antragstellenden müssen am Tag ihrer Passbeantragung mindestens 18 Jahre alt, dürfen aber noch keine 21 sein. Zweitens: Der Hauptwohnsitz bei Antragstellung muss in Monheim liegen. Und drittens: Spätestens sechs Wochen nach Beendigung der Reise sind die Teilnehmenden dazu aufgerufen, einen kurzen Reisebericht mit Foto an wir-fuer-europa@monheim.de zu senden. Text und Bild werden dann auf der städtischen Internetseite veröffentlicht, um auch anderen jungen Menschen Lust auf eine Europa-Rundreise zu machen.

Zum Startschuss gibt es als kleinen Monheimer Sonderzug sogar noch eine Altersausnahme. Auch alle heute bereits 21-Jährigen, die nach dem 1. August Geburtstag hatten, dürfen bis zum 30. Juli 2020 noch einen Antrag stellen.