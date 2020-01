Bereits über 52.200 Kinder kamen in den vergangenen Jahren, um die „Faszination Schach“ von Großmeister Sebastian Siebrecht als Erlebnisschachprogramm in der Rathaus-Galerie in Leverkusen, Friedrich-Ebert-Platz 2, zu rocken. Oberbürgermeister Uwe Richrath hat die Schirmherrschaft übernommen. In Vertretung der Stadtspitze wird Bürgermeister Bernhard Marewski zusammen mit Centermanager Gregory Hedderich, sowie den Erstklässlern der katholischen Möwengrundschule aus Wiesdorf den Eröffnungszug am Montag, 3. Februar, 10 Uhr. ausführen.

Täglich wird von 10 bis 20 Uhr ein reichhaltiges Programm angeboten. Im Mittelpunkt des Events stehen Kinder und Jugendliche. Mehr als 15 Kindergruppen und Schulklassen aus Leverkusen werden einen bunten Parcours im Erlebnisschach durchlaufen. Von 10 bis 15 Uhr wird das Einkaufszentrum in einen lebendigen Schachunterricht verwandelt. Nach der Einführung in das königliche Spiel ist Showtime angesagt.

Simultanschach mit Spitzenspielern

Simultanschach mit Bundesligaspitzenspielern und Nationalspielern, Meistertrainern sowie Jugendbundesligaspielern sorgen mit Show-Wettkämpfen wie „Schlag den Großmeister“ im Handicap- und Konditionsblitz für Spaß und Bewegung. Neben dem internationalen Großmeister und Deutschen Schachlehrer des Jahres, Sebastian Siebrecht aus Essen, ist erstmals mit Elisabeth Pähtz aus Berlin die aktuelle deutsche Nummer eins und zweimalige Jugendweltmeisterin im Faszination Schach-Team. Komplettiert wird das Team von der ägyptischen Nationalspielerin Amina Sherif im Team und den Trainern und Teamern des Leverkusener Schachvereins Fideler Bauer, die ihre Jugendarbeit vor Ort präsentieren.

Das mehrfach ausgezeichnete Lehrprogramm „Fritz & Fertig“ ist ebenfalls mit von der Partie. Weltklassepartien aus der Welt werden analysiert und „live“ interaktiv ins Center geholt. Zudem gibt es auch in den Blitzturnieren, dem Universitäts-Cup und den Qualifikationsturnieren zum Rathaus-Galerie Masters zahlreiche Gewinne.

Trainingsangebote

Es besteht die Möglichkeit sich über die Angebote in Leverkusen zu informieren. Der Schachbezirk, die Vereine und Verband präsentieren sich und stellen Trainingsangebote vor Ort vor.

Das Finale wird mit dem großen Kinderschach-Cup, dem großen Simultan, sowie dem Rathaus-Galerie Masters am Samstag, 8. Februar, ausgespielt.

Weitere Infos

Kürzlich wurde die Initiative „Faszination Schach“ mit dem Laskerkulturpreis ausgezeichnet. Mit diesem Preis werden herausragende Leistungen zur Förderung des Schachs als Kultur- und Bildungsgut gewürdigt. Beide Vorgaben erfüllt „Faszination Schach“ in besonderer Weise.

Weitere Infos sind online unter www.rathaus-galerie-leverkusen.de zu finden.

