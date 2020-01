Es ist die Challenge zum Valentinstag: Die Rathaus-Galerie Leverkusen sucht das stylischste Liebespaar Leverkusens. Von Montag, 27. Januar, bis Sonntag, 2. Februar, können Paare sich mit einem Foto per E-Mail an valentinstag@rathaus-galerie-leverkusen.de bewerben und an dem Gewinnspiel teilnehmen.

Eine Jury wählt aus allen Einsendungen drei Final-Paare aus: Jedes dieser Liebespaare erhält ein Shopping-Budget zum Einkaufen in der Rathaus-Galerie Leverkusen. Am Samstag, 8. Februar, werden die Paare füreinander Outfits aussuchen. Die besondere Herausforderung: Die Partner shoppen getrennt voneinander. Anprobieren ist nicht möglich, daher sollten die Pärchen nicht nur wissen, was ihrem Partner gut steht, sondern auch dessen (Konfektions)Größe kennen.

Center-Gutschein im Wert von 200 Euro

Zum Abschluss der Shoppingtour werden die Finalisten in ihren neuen Outfits fotografiert. Auf der Facebook-Seite der Rathaus-Galerie Leverkusen können die User dann abstimmen, wer das modischste Couple ist. Das Paar mit den meisten Stimmen gewinnt und darf sich über einen Center-Gutschein im Wert von 200 Euro freuen.

Infos zum Gewinnspiel

Alle Infos zum Gewinnspiel sowie die Teilnahmebedingungen gibt es online

unter www.rathaus-galerie-leverkusen.de sowie auf der Facebook-Seite der Rathaus-Galerie Leverkusen.