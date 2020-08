Der örtlicheStadtSportVerband (SSV M) konnte kürzlich die meisten der von den Vereinen eingereichten Anträge abschließend beurteilen und mit Förderquoten belegen. Das erfolgte aufgrund eines Kriterienkatalogs, den der SSV M zuvor unter Berücksichtigung sowohl übergreifender als auch ortsbezogener Verhältnisse festgelegt hatte. Damit ist der Großteil des für Monheim verfügbaren Fördervolumens von rund 550.000 Euro des rund 300 Millionen Förderprogramms „Moderne Sportstätten 2022“ des Landes Nordrhein-Westfalen von SSV M-Seite zugeteilt. Ein Restbetrag kann in einem zweiten Schritt derzeit noch zurückgehaltenen Anträgen und Späteinreichungen zugutekommen.

Die bereits verabschiedeten Anträge sind allerdings noch von der Stadt Monheim daraufhin zu betrachten („ im Benehmen“), ob nicht das eine oder andere Projekt kommunalen Interessen zuwiderläuft. Das würde dann eine Überarbeitung der betreffenden Anträge nach sich ziehen.

Bedacht wurden der Reitsportverein Monheim (RSV) für eine Erneuerung der Reithallenwände und eine neue Brandmeldeanlage, der Segelclub Monheim für ein neues Clubhaus, die Sportgemeinschaft Monheim (SGM) für neue Büro- und Sozialräume sowie besseren Wärmeschutz ihrer Gymnastikhalle, der Tennisclub Blau-Weiß Monheim (TC BW) vornehmlich für Erhaltung des Clubheims einschließlich Energieeinsparung, und der aus Hilden übersiedelte Wassersportverein Monheim (WSV) für eine Renovierung und Sanierung der Steganlage.

Das NRW-Förderprogramm soll Vereine unterstützen, die eigenverantwortlich (in Zuständigkeit für „Dach und Fach“) den Erhalt und die Modernisierung ihrer Sportstätten und Anlagen betreiben. Nachhaltigkeit wie energetische Sanierung, Unfallvermeidung und –vorbeugung, sowie moderne Gestaltung der Einrichtungen mit Barrierefreiheit und Digitalisierung sind vorrangig zu fördern. Der SSV M hatte die örtlichen Vereine in einer Informationsveranstaltung im November letzten Jahres über die einzelnen Aspekte des Verfahrens, wie Förderziele, Antragsberechtigung, Förderfähigkeit einzelnen Maßnahmen, Art und Umfang der Förderung und den Verfahrensablauf umfassend informiert. Voraussetzung für die Förderung ist neben dem Nachweis der Gemeinnützigkeit die Mitgliedschaft in einem Sportfachverband wie dem Landessportbund mit Stichtag 15. Oktober 2018, sowie die Mitgliedschaft im StadtSportVerband Monheim. Letztes Wort über die Zuwendungen haben naturgemäß Staatskanzlei und NRW-Bank der Landesregierung in Düsseldorf; aber diese vertrauen einer Beurteilung „in erster Instanz“ durch die Stadtsportverbände aufgrund ihrer einschlägigen örtlichen Kenntnisse.

Übrigens: Die Corona-bedingten Einschränkungen haben den SSV M veranlasst, auf die Mitgliederversammlung 2020 zu verzichten. Bis zur nächsten Mitgliederversammlung im März 2021 bleiben alle Vorstandsmitglieder im Amt. Dann wird gewählt, entweder für zwei Jahre oder nur ein Jahr, um den satzungsgemäßen Turnus zu wahren. Dringende Fragen können in den monatlich stattfindenden Vorstandssitzungen geklärt werden.

Ebenfalls Corona-bedingt kann die jährliche Ehrung erfolgreicher Monheimer Sportler nicht in gewohntem öffentlichen Rahmen im Ratssaal stattfinden. Der SSV M will darauf jedoch nicht verzichten und plant die Verleihung der Urkunden und Medaillen im kleinen Rahmen innerhalb der betreffenden Vereine.