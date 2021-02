Interesse an einem Sportbootführerschein? Der Wassersportverein Monheim möchte die Ausbildung gern anbieten und beginnt mit einer Testphase.

"Wir suchen nach Probanden, die sich unserem Unterricht stellen und mit denen wir unsere Unterrichtsphasen aufbauen, verbessern und weiterentwickeln können", erklärt der WSV-Vorsitzende René Waldeck. Am Ende der Schulung soll die Berechtigung stehen, ein Boot mit Außenbordmotor auf Binnengewässern zu steuern.

Theorieunterricht

Der Verein konzentriert sich zunächst auf den Theorieunterricht, der ausführlicher als in den meisten Fahrschulen ausfallen soll. Für die theoretischen Inhalte sind vier bis fünf Stunden vorgesehen. "Natürlich wird auch die Knotenkunde aus dem Praxisbereich bereits vermittelt. Dafür haben wir aufgerüstet und hochwertige Übungsknotenbretter gebaut", so Waldeck. In einem selbst erstellten Buch sollen die Prüflinge optimal auf den Sportbootführerschein vorbereitet werden. Es enthält die prüfungsrelevanten Themen. Der Praxisunterricht kann anschließend mit einer kooperierenden Fahrschule in Zweier-Teams absolviert werden.

Voraussetzungen

Mindestalter 16 Jahre

Ärztliches Zeugnis (Untersuchung findet beim WSV statt)

Gültiger Kfz-Führerschein (gilt nicht für Minderjährige)

Anmeldungen per E-Mail an vorstand@wsv-monheim.de 

Unterstützung

Die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt Andrea Milz hat weitere Fördermaßnahmen im Rahmen des Programms „Moderne Sportstätte 2022“ bekannt gegeben. Freuen darf sich der Wassersportverein Monheim: Gefördert wird der Ersatzneubau der Steganlage mit 69.177 Euro. Insgesamt 300 Millionen Euro stehen im Rahmen des Programms zur Verfügung.