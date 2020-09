Kaum in Rente, stellt sie sich neuen Herausforderungen: Im August beendete Bärbel Wölfl nach 45 Jahren ihren Dienst bei der Stadt Monheim. Neben Rücken- und Powerkursen bei der Volkshochschule in Monheim und in Langenfeld ist Fit-Boxing eine große Leidenschaft der 65-Jährigen. Jetzt erkämpfte sie sich das GBA-Box-Sportabzeichen.