Jeden ersten Sonntag im Monat freuen sich die braven Ponys auf ihre kleinen Freunde, die sie in der Zeit von 16 bis 17 Uhr zwei große Runden durch die Reithalle des RSV, Am Werth 4-8 in Monheim am Rhein, tragen. Auch diesmal hat sich der RSV, neben dem Reiterlebnis, etwas Besonderes für die Besucher einfallen lassen. Passend zur laufenden Karnevalssession können sich die Kinder am Kinderschminkstand ihr Lieblingsmotiv schminken lassen. Eine kleine freiwillige Spende wird gerne entgegengenommen. Auch das leibliche Wohl der begleitenden Eltern, Großeltern, Patentanten und co liegt dem RSV am Herzen. Dank Kaffee- und Kuchenstand sind sie in der Zwischenzeit gut versorgt und der Sonntagsausflug somit komplett. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Der RSV freut sich auf Sie.