Die Welt braucht eine frohe Botschaft: #Hellerdennje – Sternsingen auf neuen Wegen!

Corona bedingt finden keine Hausbesuche statt – Segensaufkleber in den Kirchen



„#Hellerdennje – Sternsingen auf neuen Wegen!“ Unter diesem Motto findet in diesem Jahr die Sternsingeraktion auch in der Katholischen Pfarrgemeinde St. Gereon und Dionysius statt. Corona bedingt werden die Sternsinger diesmal zwar nicht an den Haustüren klingeln, aber auf den Segen muss trotzdem niemand verzichten. „Denn nie ist die frohe Botschaft, der Segen der Heiligen Nacht so wichtig wie in Zeiten der Unsicherheit und der Krise“, so Diakon Stefan Wickert, der die Aktion in der Pfarrgemeinde begleitet.

Deshalb ist die weltgrößte Spendenaktion, die von Kindern für Kinder organisiert wird, auch in den Kirchorten St. Gereon und St. Dionysius zu sehen. Dort liegen ab dem 6. Januar 2021 an den Krippen aber auch an allen Stelen bzw. Stationen des "Weg nach Betlehem" die Segensaufkleber aus. Außerdem findet man dort Spendentütchen mit der Kontonummer des Kindermissionswerkes. Somit kann jeder, der die zahlreichen Projekte für „Kinder in Not“ der Sternsinger unterstützen möchte, seine Spende direkt und kontaktlos auf folgendes Konto überweisen:

Spendenkonto: Pax-Bank eG

Kindermissionswerk "Die Sternsinger"

IBAN: DE95 3706 0193 0000 0010 31

BIC: GENODED1PAX

Verwendungszweck: Sternsinger

Hilfe für Kinder von Arbeitsmigranten

Ein Projekt der Sternsingeraktion ist beispielsweise die Aktion „Hilfe für Kinder von Arbeitsmigranten“. Die Eltern vermissen. Dieses Gefühl begleitet viele Kinder in der Ukraine jeden Tag – manchmal monatelang. Ihre Eltern müssen zum Arbeiten ins Ausland gehen, weil sie in der Ukraine keine Arbeit finden. Auch Maxim geht es so. Im Caritas-Zentrum finden er und andere Kinder Trost und Halt – auch dank Unterstützung der Sternsinger.

Hintergrund: Das Sternsingen wurzelt in der Weihnachtsgeschichte von der Geburt Jesu. Es ist traditioneller Brauch seit dem Mittelalter, wurde wiederbelebt von der Katholischen Jungschar. Diese lange Erfolgsgeschichte wird auch nicht von der Coronakrise gestoppt. „Sternsingen 2021 – aber sicher!“ bedeutet, dass die Sternsingeraktion diesmal auf vielfältige Art und Weise durchgeführt wird: Um den Segen für das neue Jahr zu bringen – als Zeichen der Hoffnung und Zuversicht – und um Menschen in den Armutsregionen der Welt zu unterstützen.

Mehr zu den Aktionen der Sternsinger findet man unter www.sternsinger.de.