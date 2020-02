Da können auch die jecken Hochburgen in Köln und Düsseldorf nicht mithalten: Die Damensitzung der Großen Monheimer Karnevalsgesellschaft (Gromoka) ist die größte ihrer Art am Rhein. Rund 2100 bunt kostümierte Frauen tanzten am Mittwoch auf den Tischen im extra erweiterten Festzelt auf dem Schützenplatz und feierten die Bläck Föös, die Höhner und Kasalla.

Damit es beim Start des Online-Kartenvorverkaufs für 2021 nicht nach kurzer Zeit wieder heißt "Ausverkauft", geht die Gromoka in der nächsten Session gleich mit zwei programmgleichen Damensitzungen an den Start: Am 2. und 3. Februar 2021 stehen unteren anderem Brings, Kasalla, Cat Balou, Guido Cantz, Martin Schopps und die Domstürmer auf der Bühne. Pro Sitzung werden 1700 Karten angeboten.

Weitere Infos zum Kartenvorverkauf gibt es online auf gromoka.de.