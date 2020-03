Die Projekttage an der Lottenschule standen in diesem Jahr unter dem Motto "Für uns und andere". So haben die Grundschüler Komplimente und Schmunzelsteine an Bürger verteilt, Müll aufgesammelt, Vögel im Wald gefüttert und Kindergartenkindern etwas vorgelesen. Die Bauarbeiter, die den Schulneubau errichten, wurden von der Klasse 2a (auf dem Foto mit ihrer Klassenlehrerin Susanne Frießner, links, und Baustellenleiter Andreas Wesoly, rechts) zu einem Frühstück eingeladen.

Foto: Michael de Clerque