Der städtische Integrationspreis 2019 geht an den Verein „Interkultur in Monheim“ (IKM). Bürgermeister Daniel Zimmermann nahm die Ehrung am Donnerstagabendi m Ratssaal vor. Der Festakt wurde von einem kleinen Rahmenprogramm begleitet. Die Theatertanzgruppe des IKM trat auf.

Der Verein „Interkultur in Monheim“ fördert Projekte mit dem Ziel, zur interkulturellen Öffnung von Institutionen, Ämtern und Vereinen beizutragen, Engagement zu unterstützen und öffentlichkeitswirksam Zeichen gegen Rassismus, Vorurteile und Diskriminierung zu setzen. Basis der Vereinsarbeit ist es, die gesellschaftliche Teilhabe von Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen. Dabei werden deren Stärken und Fähigkeiten aufgegriffen und sie so für Kultur, Jugendarbeit und Teilhabe begeistert.

Der mit 1000 Euro dotierte Integrationspreis würdigt Personen, Organisationen, Vereine oder Initiativen, die sich für die Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte besonders engagieren. Er wurde zum zwölften Mal verliehen. Über die Vergabe des Integrationspreises befindet eine Jury. Kriterien für die Bewertung der vorgeschlagenen Projekte und Maßnahmen sind beispielsweise ihre Pionierfunktion, ihr innovativer Ansatz, ihre Nachhaltigkeit sowie der Anteil an ehrenamtlichem Engagement.

Ansprechpartnerin im Integrationsbüro ist Naziha Zauaghi, Telefon (02173) 951-3035, E-Mail integration@monheim.de.