Zwölf goldene Kronen und zwei große Sterne glitzern in der Januarsonne, als der Erste Beigeordnete Roland Liebermann den jungen Besuch begrüßt. Unter den langen Gewändern stecken Sternsinger des Offenen Ganztags der Lottenschule, die das Rathaus segneten.

In diesem Jahr haben die Mädchen und Jungen für Kinder im Libanon gesungen. Auch der Erste Beigeordnete unterstützte die Aktion gern mit einer Spende. Als der Segen „20*C+M+B+20“ am Haupteingang klebte, zogen die Schüler weiter. Ganz besonders waren die Momente in Altenheimen: „Das ist sowohl für die Kinder als auch die älteren Menschen eine tolle Erfahrung“, berichtet Lydia Schwamborn-Weiß, die pädagogische Leiterin des Offenen Ganztags. „Die Leute begegnen den Kindern mit viel Respekt und die Kinder sind wahnsinnig stolz.“