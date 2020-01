Am Samstag, 1. Februar findet von 10 bis 16 Uhr im Eki-Haus an der Friedenauer Straße 17 der Tag der offenen Tür des Modellbahnclub Monheim statt.

Gezeigt wird die clubeigene Anlage um den Bahnhof Langenfeld als Übergabebahnhof von der Bundesbahn an die Bahnen der Stadt Monheim (Rheingemeinden). Zusätzlich werden private Anlagenteile zu sehen sein, die den Strassenbahnendhaltepunkt in Langenfeld am Katzberg zeigen, sowie den Hitdorfer Hafen. Eingeladen sind alle Modellbahninfizierten und die, die es noch werden möchten. Für Informationen zur digitalen Steuerung, Umbau von Fahrzeugen und vieles mehr stehen unsere Mitglieder zu Gesprächen bereit. Sollte eines der Lieblingsstücke nicht mehr so richtig fahren wollen, hilft hier unser Lokdoktor gerne weiter.

Eintritt frei

Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.Foto: Michael de Clerque