Bereits in diesen Tagen hat der Förderverein der Monheimer Lions mit der Vorbereitung des Adventskalenders 2021 begonnen. Um ein ansprechendes Motivbild zu bekommen, beginnt nun ein Foto-Wettbewerb. Das Thema lautet „Winter in Monheim am Rhein“.

„An spannenden und außergewöhnlichen Motiven aus unserer schönen Stadt am Rhein mangelte es in diesen winterlichen Tagen mit Sternenzauber, Eis und Schnee, aber auch Hochwasser sicherlich nicht,“ meint Peter Becker, der Vorsitzende des Fördervereins der Monheimer Lions.

Der Gewinner darf sich freuen, dass er auf dem „Kalender für den guten Zweck“ vorne mit seinem Motiv und auf der Rückseite namentlich verewigt wird. Alle bisherigen Kalendermotive und ihre Künstler seit 2005 können auf der Homepage des Lions-Clubs Monheim bewundert werden.

Der Adventskalender kann ab Ende Oktober an verschiedenen Verkaufsstellen und am Stand der Monheimer Lions auf dem Martinsmarkt am 7. November gekauft werden. Der Erlös kommt hilfsbedürftigen Menschen und Einrichtungen in Monheim zugute. Im Advent 2020 konnten rund 8.000 Euro verteilt werden.

Infos

Fotos sind im Format DIN A 4 (hoch oder quer) als Bild-Datei bis zum 31. März an lions-monheim.kalender@gmx.de zu mailen.

Pro Person kann nur ein Bild eingereicht werden.

Im April ermitteln die Monheimer Lions das Siegerfoto.