Neu eröffnet hat in Monheim an der Edisonstraße 7 das Fliesen Center am Rhein. Die Adresse ist vielen Monheimern nicht ganz unbekannt: Sie war über viele Jahre die Heimat des Sportparks. Nach dem sechsmonatigen Umbau erinnert nichts mehr an die alten Zeiten: Aus der Sporthalle ist ein hochmoderner Fachhandel für Boden- und Wandfliesen geworden. Mehr als 1000 Quadratmeter stehen Geschäftsführer Emre Arsin zur Verfügung, um Kunden auf dem Weg in ein schönes Zuhause zu begleiten.

Knapp die Hälfte der Fläche macht das breite Sortiment aus - nach dem Geschäftsmotto "Sehen, Berühren, Lieben". Ob klassische Boden- oder Wandfliesen, Beläge in Metallic- und Holzoptik oder maßgeschneiderte Marmorplatten für das Badezimmer: Großzügige Flächen laden zum Anfassen und Ausprobieren ein. Mehr als ein Drittel des umfangreichen Fliesenangebotes ist - dank entsprechendem Lagerplatz - sofort verfügbar. Alle anderen Wünsche werden - dank eigener Hauslogistik - innerhalb kurzer Zeit erfüllt.

"Wenn Fliesen einmal liegen, dann meist für viele Jahre", weiß Emre Arsin. Darum gehören individuelle Beratung vor Ort und ein Rund-um-Sorglos-Paket mit kostenloser Lieferung zu seinen Dienstleistungen, um Kundenwünsche optimal erfüllen zu können. Auf Wunsch vermittelt er Kontakte zu entsprechenden Handwerksbetrieben.

Auch wenn es um Fliesen für Bodenheizung, integrierte Lichtsysteme und Terrassenplatten geht, ist man im neuen Fliesen Center ebenfalls an der richtigen Adresse. Reichhaltiges Zubehör für das perfekte Verlegen von Fliesen aller Art ergänzen das Angebot des Fachmarktes. Ab Frühjahr 2020 komplettieren Sanitär- und Badmöbel das Angebotsspektrum rund um ein schönes und behagliches Zuhause.