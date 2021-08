Mehrere gute Gelegenheiten nutzten am Wochenende Ganoven, um aus Autos kreisweit Wertgegenstände zu stehlen. Nachfolgend einige der angezeigten Aufbrüche.

Am Sonntag, 8. August, um 17 Uhr meldete eine 48-jährige Duisburgerin, dass an ihrem PKW die Scheibe eingeschlagen wurde. Das Auto war an der Niederrheinallee in Neukirchen-Vluyn geparkt, es fehlte die Handtasche und eventuell ein darin befindliches Navigationssystem.

Am Samstag, 7. August, um 17.05 Uhr ist es auf dem Parkplatz vor der Friedhofsgärtnerei in der Caspar-Baur-Straße zu einem Diebstahl aus einem Pkw gekommen. Entwendet wurde das Portmonee mit Inhalt.

Am Freitag, 6. August, zwischen 9.45 und 9.58 Uhr schlugen Unbekannte an der Liebrechtstraße in Moers das Beifahrerfenster eines geparkten Pkw ein und entwendeten die Geldbörse einer 29-jährigen Frau aus Münster.

Am Samstag, 7. August, bemerkte eine 29-jährige Weselerin, dass ihre Handtasche aus ihrem parkenden Pkw an der Keffenbrinkstraße entwendet wurde. Die Handtasche lag auf dem Fahrersitz. Der Dieb schlug die Scheibe der Beifahrerseite ein und stahl die Tasche.

Am Freitag, 6. August, zwischen 12 und 13.20 Uhr schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines geparkten Peugeot an der Emmericher Straße ein und entwendeten eine Handtasche mit etwa 40 Euro Bargeld aus dem Innenraum.

Die Polizei bittet alle Autofahrer:

- Offen liegende Wertgegenstände, wie zum Beispiel eine Handtasche, ziehen die Täter förmlich an. Lassen Sie auch ihr mobiles Navigationsgerät oder Mobiltelefon nicht im Fahrzeug. Erfahrene Diebe kennen jedes Versteck.

- Schließen Sie immer (manche Aufbrüche ereignen sich innerhalb weniger Minuten) Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach - auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen.

- Informieren Sie umgehend die Polizei über 110, wenn Personen zu ungewöhnlichen Tageszeiten Fahrzeuge ableuchten oder sich Personen in sonstiger Weise verdächtig verhalten.