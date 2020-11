Ein weiterer Ersatztermin für die pandemiebedingt abgesagte Spielzeit 2020 steht fest: Sybille Bullatschek kommt am 1. Oktober 2021 in die Kulturhalle in Vluyn.

Die Tickets behalten automatisch ohne Umtausch Gültigkeit für den Ersatztermin. Wer am Ersatztermin verhindert ist, kann gemäß der Empfehlung der Bundesregierung seine Eintrittskarten gegen einen Gutschein umtauschen. Fragen dazu werden beantwortet unter Tel. 0651-9790777 oder per E-Mail an info@ticket-regional.de.