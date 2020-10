Mitmenschen, die während der Corona-Krise Unterstützung brauchen, weil sie zu einer Risikogruppe gehören, erhalten in Neukirchen-Vluyn schnelle und unkomplizierte Hilfe aus der Nachbarschaft.

Seit Mitte März ist die Nachbarschaftshilfsgruppe in Neukirchen-Vluyn aktiv und hilft Seniorinnen und Senioren. Einkaufen, mit dem Hund spazieren gehen oder andere dringende Erledigungen übernehmen die Ehrenamtlichen – komplett kostenlos. Die Hilfe wird auch weiterhin angeboten und kann gerne in Anspruch genommen werden.

Wer Hilfe benötigt, kann unter der Rufnummer 02845 391 227 auf einem Anrufbeantworter Anliegen und Kontaktdaten hinterlassen. Hilfesuchende werden zeitnah zurückgerufen und es wird besprochen, ob Hilfe geleistet werden kann und wie der Ablauf dazu ist. Das Organisationsteam leitet das Gesuch weiter und ein Helfer, der in der Umgebung des Hilfesuchenden wohnt und Zeit hat, erledigt anschließend die jeweilige Anfrage.