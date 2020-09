Mit dem schon als Festival zu bezeichnenden Veranstaltungsreigen im Rahmen des Tango Argentino findet am Samstag, 19. September, um 20 Uhr der Tangokonzertabend "Libertango" mit dem Darnea Quartett featuring Diana Petrova im Haus Katharina, Kirchstraße 19, statt.

Das Darnea Quartett um Diana Petrova hat sich durch eigene Interpretationen in der Bandbreite des Tangos eine Namen gemacht.

So sind neben vielen anderen bekannten Liedern die Werke des Astor Piazolla ebenso zu hören wie der "Masochismus-Tango" des Tom Lehrer.

In der Stimme Diana Petrovas spricht die Melancholie, im Klang des Bandoneons die Leidenschaft und in den Texten die Leichtsinnigkeit und das Vergnügen der immerhin als Weltkulturerbe gekrönten Musikrichtung.

Leider darf nicht getanzt werden

Bedauerlich, dass Corona bedingt zu dieser wunderschönen Musik nicht getanzt werden darf.

Tickets zu 16 Euro, für Vereinsmitglieder 12 Euro, sind unter www.kuk-olfen.de erhältlich.