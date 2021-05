Die Stadt Olfen plant im St. Vitus Park eine Sommerbühne für verschiedene Veranstaltungen aufzubauen.

Rund um Weihnachten hatte die Stadt Olfen in Zusammenarbeit mit den beiden Kirchengemeinden und der Firma TLS eine Weihnachtsbühne im St. Vitus-Park aufgebaut und ein Corona konformes Programm geboten. Dabei waren Weihnachtsgottesdienste sowie kleine Live-Konzerte, die online und ins „Olfen-TV“ übertragen wurden. So hatten zum Beispiel auch die Bewohner des St. Vitus-Stifts die Möglichkeit, dem Programm zu folgen.

„Eine rundum gelungene Sache. Eine “Win-Win“ Situation für Bürgerinnen und Bürger wie auch für die Künstlerinnen und Künstler“, sind sich Bürgermeister Sendermann und Verwaltungsangesgtellte Eva Beckmann einig.

Die Weihnachtsbühne baute auf der Idee der Veranstaltungsreihe à la Autokino auf, die die Stadt Olfen gemeinsam mit der Firma TLS im Frühjahr 2020 ins Leben gerufen hat.

„Nach dem Autokino und der Weihnachtsbühne folgt nun die Sommerbühne. Mit den bekannten Partnern (Kirchengemeinden und TLS) erarbeiten wir derzeit ein kleines Programm für die Wochenenden vom 18. bis zum 20. Juni 2021 und vom 25. bis zum 27. Juni 2021“, so Eva Beckmann.

Picknick Gottesdienst am Sommerabend

So viel steht fest: am Samstag, 19. Juni, findet ein Picknick Gottesdienst am Sommerabend statt. Am Sonntag, 27. Juni, wird die Bühne um 10.30 Uhr für die heilige Messe genutzt. „Es ist schön, dass wir ein paar Tage vor Beginn der Sommerferien wieder im Naturbad die heilige Messe als Familiengottesdienst feiern können. Eine sicher gute geistliche Einstimmung auf die hoffentlich sommerlichen Wochen. Wir freuen uns drauf.“, so Pfarrer Ulrich Franke.

„Fit in den Tag – Yoga im Naturbad“

„Fit in den Tag – Yoga im Naturbad“ mit der Yoga-Lehrerin Maren Köppeler heißt es am Sonntag, 20. Juni, um 9.30 Uhr. Gegebenenfalls wird eine weitere Stunde am zweiten Wochenende angeboten.

Open-Air Konzert mit dem Duo „Gitello“



Am Sonntagabend, 20. Juni, wird es ein Open-Air Konzert vom Duo „Gitello“ – Gitarre trifft Cello geben. Guido Pyka (Gitarre, Leadgesang) und Andreas Kuhlmann (Cello, Gesang) geben Klassikern aus der Rock- und Popgeschichte ein ganz neues Gewand als Bossa Nova oder Lounge Music. Titel unter anderem von Coldplay, Nirvana und Talk Talk, geschickt kombiniert mit eigenen Songs, entfalten unter den Händen von Gitello ganz unerwartete Facetten.

Die dann gültige Coronaschutzverordnung wird maßgebend für die Größe der Veranstaltungen sein. Weiterhin gilt für die Stadt Olfen mit Vorsicht zu agieren und kein Risiko einzugehen. Informationen zum Ticketverkauf folgen.

Outdoor-Entlassfeier der Wolfhelmschule Olfen-Datteln

Mit von der Partie ist auch die Wolfhelmschule Olfen-Datteln – Gesamtschule der Stadt Olfen. „Es freut mich sehr, dass wir gerade in dieser schwierigen Zeit die jungen Menschen unterstützen und den Abschlussjahrgängen (10er und Abiturientia) eine Outdoor-Entlassfeier ermöglichen können“, ist Verwaltungsmitarbeiterin Berghof-Knop zuversichtlich. „‘Gemeinsam stark‘ lautet unser Schulmotto. Umso schöner, dass nun alle Entlassschülerinnen und Entlassschüler der Jahrgangsstufe 10 und unsere Abiturientinnen und Abiturienten jeweils eine gemeinsame Feier im Jahrgang geboten bekommen. Das war ihr und unser Wunsch - gemeinsam mit dem Schulträger werden wir das hinbekommen. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen“, freut sich Schulleiter Dr. Biehle.

Information

Weitere Informationen folgen und werden unter www.olfen.de veröffentlicht.