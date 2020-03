In Heimarbeit haben die Kinder und Jugendlichen des Kinderhauses Flow in Olfen 20 Nistkästen hergestellt.Sie haben alles zusammen gebaut und schön bunt bemalt.



Da die Bewohner des Kinderhauses, wegen der derzeitigen Gefährdungslage, die Nistkästen nicht selber aufhängen konnten, hat dies der Hegering Olfen übernommen. Auf dem Vinnumer Landweg vom Asylantenheim in Richtung neue Fahrt und auf dem Lehmkamp in Vinnum kamen die schönen bunten Nistkästen zum Einsatz.

Sie wurden schon beim Aufhängen von Spaziergängern mit viel Lob bedacht, da in diesen beiden Bereichen im letzten Jahr der Befall mit dem Eichenprozessionsspinner sehr groß gewesen ist.