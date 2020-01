Der Vorverkauf für die Karnevalspartys in Olfen in den beiden Innenstadtzelten an Weiberfastnacht, 20. Februar, und Karnevalssamstag, 22. Februar, ist gestartet.

Das Einzelticket für Donnerstag oder Samstag und an der Abendkasse kostet jeweils 6 Euro. Das Kombiticket für beide Abende kostet 8 Euro und ist nur im Vorverkauf erhältlich. Für den Prinzenball und den Rosenmontagsball am Sonntag und Montag im großen Festzelt kostet die Kombikarte 15 Euro. Das Einzelticket für nur eine Veranstaltung kostet 10 Euro und ist nur an der Abendkasse erhältlich.

Die Karnevalisten holen beim Rosenmontagsball am 24. Februar im Festzelt an der Stadthalle, Zur Geest 25, das Lasso raus und spielen Cowboy und Indianer. Olaf Henning wird nicht nur seinen beliebten Hit im Festzelt präsentieren, sondern wird mit weiteren Songs für Stimmung sorgen.

Aber nicht nur Olaf Henning ist am Rosenmontag zu Gast in der Kitt-Stadt Olfen. Für eine tolle Stimmung wollen auch Steven Alan und Honk sorgen. Beide Künstler treten regelmäßig am Ballermann auf Mallorca auf. Ein Ohrwurm von Steven Alan heißt "Magdalena". Honk ist unter anderem durch seinen Hit "Anna-Lena" bekannt geworden.

Ballermann-Hits und Männerballett

Songs von Helene Fischer ertönen am Sonntag im Festzelt. Sie kommen aber nicht vom Band, sondern zu Gast ist mit Caro ein Helene Fischer-Double der Extraklasse. Klar, dass der große Hit "Atemlos" nicht fehlen wird. Nicht zum ersten Mal ist die Hassler Dance Sensation zu Gast beim Olfener Karneval. Die Gruppe sorgt bei ihren Auftritten immer für Begeisterung. Regelmäßig auf Mallorca tritt Lorenz Büffel auf, am Sonntag präsentiert er sicherlich auch seine großen Hit "Johnny Däpp".

Auch die KG Kitt tritt auf

Traditionell treten bei den Partys am Sonntag auch Eigengewächse der KG Kitt auf. Die blauen Kittfunken präsentieren ihren Garde- und Showtanz. Ein Höhepunkt ist auch immer der Tanz des Männerballetts der Prinzengarde. Man darf gespannt sein, was sich die Garde für ihren Auftritt am Sonntag ausgedacht hat.

Beide Partys beginnen um 19.30 Uhr. Für den Prinzenball und den Rosenmontagsball am Sonntag und Montag im großen Festzelt kostet die Kombikarte 15 Euro. Das Einzelticket für nur eine Veranstaltung kostet 10 Euro und ist nur an der Abendkasse erhältlich.

Der Eintritt für den Kinderkarneval am Rosenmontag im großen Festzelt ist für Kinder frei. Erwachsene benötigen ein Kitt-Fähnchen in Höhe von 2 Euro.

Für den Umzug und die Karnevalsparty am Dienstag, 25. Februar, benötigen Erwachsene ebenfalls das Kitt-Fähnchen.

Vorverkauf

Vorverkaufsstellen für alle Veranstaltungen sind: Getränke Wilms, LVM Kortenbusch, Westfalen Tankstelle, Ballonteam, Sparkasse und Volksbank. Weitere Informationen unter www.kitt-olfen.de/vorverkauf